Giriş Tarihi: 26.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
12:37
Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…
'Kavak Yelleri dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay'la evlendi. Pelin Karahan katıldığı bir YouTube programında kendiyle ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri cevapladı. Ünlü oyuncu, eşiyle ailece gittikleri bir mekanda gelen mesaj sonrası şaşkınlık yaşadıklarını anlattı. İşte Pelin Karahan'ın o açıklamasının detayları!