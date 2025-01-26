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Haberler Galeri Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…
Giriş Tarihi: 26.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:37

Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

'Kavak Yelleri dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay'la evlendi. Pelin Karahan katıldığı bir YouTube programında kendiyle ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri cevapladı. Ünlü oyuncu, eşiyle ailece gittikleri bir mekanda gelen mesaj sonrası şaşkınlık yaşadıklarını anlattı. İşte Pelin Karahan'ın o açıklamasının detayları!

Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla son dönemde ilgi çeken ünlülerden.

Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YENİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME OTURDU!

Ünlü oyuncu, bu kez kadın- erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

AİLECE MASADA OTURDUKLARI SIRADA GELEN MESAJ...

Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla oturduğu bir mekanda gelen mesajla oldukça şaşırdığını anlattı. Karahan, "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar" dedi.

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Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER!

Hatta ünlü oyuncunun bir diğer açıklaması da tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten!

Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

"DENGE ŞAŞTI! ERKEKLER FEMİNENLEŞTİ"

Ünlü oyuncu Karahan, "Erkek- kadın dengesi şaştı. Kadınlar erkeksileşti, erkekler feminenleşti" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

O Şimdi Asker şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci'nin erkeklerle ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

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