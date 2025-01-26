Pelin Karahan’ın eşine gelen mesaj şaşırttı! Ailece oturdukları sırada…

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YENİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME OTURDU!

Ünlü oyuncu, bu kez kadın- erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

AİLECE MASADA OTURDUKLARI SIRADA GELEN MESAJ...

Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla oturduğu bir mekanda gelen mesajla oldukça şaşırdığını anlattı. Karahan, "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar" dedi.