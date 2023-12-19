Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, hep gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü iki ismin kızı olan Melek Zübeyde Akkaş anne ve babasının aksine sakin bir hayat yaşıyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde ortaya çıktı. İkiz yeğenlerini kucağına almak için sabırsızlanan Melek Zübeyde Akkaş "Geliyor böceklerim" notu ile paylaştığı karede iki erkek kardeşinin eşleriyle poz verdi. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı... İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde...