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Haberler Galeri Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 14:18

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, hep gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü iki ismin kızı olan Melek Zübeyde Akkaş anne ve babasının aksine sakin bir hayat yaşıyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde ortaya çıktı. İkiz yeğenlerini kucağına almak için sabırsızlanan Melek Zübeyde Akkaş "Geliyor böceklerim" notu ile paylaştığı karede iki erkek kardeşinin eşleriyle poz verdi. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı... İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde...

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi! O hep gözlerden uzaktı...

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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