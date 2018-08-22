Photoshop'u abartan ünlü isimler

Teknolojinin çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada hergün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler..

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla olay olan 46 yaşındaki Defne Samyeli bu defa sahne aldığı mekanda giydiği bir kıyafeti paylaştı. Ancak sadece takipçileri değil birçok Instagram kullanıcısı da Defne Samyeli'nin bacak boyunda bir oynama olduğunu söyledi. İşte Defne Samyeli'nin iki farklı fotoğrafı…