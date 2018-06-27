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'u abartan ünlü isimler ()

Teknolojinin çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada hergün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için 'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler..

Şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşanan 'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarını şoke etti. Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emina Jahovic'in incecik belini gören takipçileri adeta şoka uğradı. Bazı takipçileri Emina Jahovic'in Photoshop kullandığını öne sürerken bazı takipçileri de ayrılığı kaldıramadığını öne sürdü.

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWİTTER

Giriş Tarihi: 27.06.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 11:35
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'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

ALEYNA TİLKİ

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  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

ALEYNA TİLKİ

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  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

EBRU ŞALLI

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  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

EBRU ŞALLI

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  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

EBRU ŞALLI

  • 6
  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

EBRU ŞALLI

  • 7
  • 80
'u abartan ünlü isimler ()
Photoshop'u abartan ünlü isimler (Emina Jahovic)

EBRU ŞALLI

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