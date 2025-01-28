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Haberler Galeri Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:12

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

'Sihirli Annem'in 'Betüş perisi' olarak hafızalara kazınan İnci Türkay, radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti. 2017 yılında İngiltere'ye taşınan Türkay, bu kararıyla hayranlarını üzmüştü. Yurt dışına taşınma sebebini şimdiye kadar açıklamayan İnci Türkay, sonunda sessizliğini bozdu. İşte güzel oyuncunun duyunca şoke olacağınız Londra'ya taşınma sebebi!

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu.

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşınmıştı.

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Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

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