Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
12:12
Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti! İnci Türkay yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!
'Sihirli Annem'in 'Betüş perisi' olarak hafızalara kazınan İnci Türkay, radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti. 2017 yılında İngiltere'ye taşınan Türkay, bu kararıyla hayranlarını üzmüştü. Yurt dışına taşınma sebebini şimdiye kadar açıklamayan İnci Türkay, sonunda sessizliğini bozdu. İşte güzel oyuncunun duyunca şoke olacağınız Londra'ya taşınma sebebi!