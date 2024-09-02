Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:37
Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! "Asla yaşını göstermiyor"
Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sette başlayan aşkları nikah masasına taşınan Pınar Altuğ, aradan geçen yıllarda yaş farkını tersine çevirmeyi başardı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ fit hali ile övgüleri toplamaya devam ediyor. Bugün doğum günü olan Pınar Altuğ, yeni yaşına ve Eylül ayına merhaba dediği pozla hayran bıraktı. Eşi, kızı ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Pınar Altuğ'un doğum gününden karelerini kızı Su Atacan paylaştı. İşte "Asla yaşını göstermiyor" yorumları yağan Pınar Altuğ'un merak edilen yaşı...