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Haberler Galeri Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! "Asla yaşını göstermiyor"
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:37

Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! "Asla yaşını göstermiyor"

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sette başlayan aşkları nikah masasına taşınan Pınar Altuğ, aradan geçen yıllarda yaş farkını tersine çevirmeyi başardı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ fit hali ile övgüleri toplamaya devam ediyor. Bugün doğum günü olan Pınar Altuğ, yeni yaşına ve Eylül ayına merhaba dediği pozla hayran bıraktı. Eşi, kızı ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Pınar Altuğ'un doğum gününden karelerini kızı Su Atacan paylaştı. İşte "Asla yaşını göstermiyor" yorumları yağan Pınar Altuğ'un merak edilen yaşı...

Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! Asla yaşını göstermiyor

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bir dönem çok konuşulan aralarındaki yaş farkı eleştirilerine de aşklarıyla yanıt verdi.

Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! Asla yaşını göstermiyor

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sette başlayan aşkları 2008 yılında nikah masasına taşınan Pınar Altuğ, aradan geçen yıllarda yaş farkını tersine çevirmeyi başardı.

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Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! Asla yaşını göstermiyor

Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ fit hali ile övgüleri toplamaya devam ediyor.

Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! Asla yaşını göstermiyor

Tatilde bile spor yapmaktan vazgeçmeyen Pınar Altuğ güzelliğini ve fit halini de bu disiplinine borçlu.

Pınar Altuğ doğum gününde fit vücuduyla şov yaptı! Sere serpe poz! Asla yaşını göstermiyor

Sosyal medyada sık sık spor paylaşımları yapan ve düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Pınar Altuğ kaç yaşında dersiniz?

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