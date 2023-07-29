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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Haluk'u olarak hafızalara kazınmışlardı...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:25

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Haluk'u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatının yanı sıra rol aldığı projelerle de gündeme geliyor. "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, uzun yıllar Tamer Karadağlı ile partnerdi. Çocuklar Duymasın'da Haluk ile Meltem karakterleriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, önceki akşam bir ödül töreninde bir araya geldi. Gözde partnerlerin birlikte yaptığı paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın o paylaşımı...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Uzun yıllar televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisi, tekrarlarıyla hala çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncuları da sık sık magazin gündemine yer buluyor.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

"Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Haluk' ve 'Meltem' karakterlerini canlandıran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, son olarak bir ödül töreninde bir araya geldi.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Pınar Altuğ, yıllar sonra bir araya geldiği eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Altuğ'un o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın hayranları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.

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