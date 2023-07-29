Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı yıllar sonra bir arada! Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u olarak hafızalara kazınmışlardı...

Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:25

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatının yanı sıra rol aldığı projelerle de gündeme geliyor. "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, uzun yıllar Tamer Karadağlı ile partnerdi. Çocuklar Duymasın'da Haluk ile Meltem karakterleriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, önceki akşam bir ödül töreninde bir araya geldi. Gözde partnerlerin birlikte yaptığı paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın o paylaşımı...