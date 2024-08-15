Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:08
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru “Evet”
16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten bir paylaşım geldi. Birbirilerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftten Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan evlenme teklifi aldığı günü kutladı. Güzel oyuncu Pınar Altuğ "Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim. İyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru "EVET"ti" dedi.