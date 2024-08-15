Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru “Evet”

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ilişkileri her dönem magazinin en çok konuşulanlarından olmayı başardı.