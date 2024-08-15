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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru “Evet”
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:08

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru “Evet”

16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten bir paylaşım geldi. Birbirilerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftten Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan evlenme teklifi aldığı günü kutladı. Güzel oyuncu Pınar Altuğ "Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim. İyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru "EVET"ti" dedi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru Evet

Pınar Altuğ son paylaşımında evlenme teklifi aldığı günü kutladı. Eşi Yağmur Atacan ile fotoğraf paylaşan güzel oyuncu yazdığı notla takipçilerini gülümsetti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru Evet

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ilişkileri her dönem magazinin en çok konuşulanlarından olmayı başardı.

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru Evet

2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru Evet

Aralarındaki yaş farkına gelen eleştirileri aşklarıyla yanıtlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti evliliklerinde 16 yılı devirmişti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten paylaşım! Hayatımdaki en doğru Evet

Aşklarını ilk günkü gibi taze tutmayı başaran ve her fırsatta bunu ortaya koyan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden evlilik yıl dönümlerinde romantik paylaşımlar gelmişti.

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