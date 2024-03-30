Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
09:32
Pınar Altuğ'dan yakışıklı kardeşi ile babasının doğum gününde nostaljik kutlama! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ, kutlama fotoğrafı ile herkesi duygulandırdı. Pınar Altuğ'un babasını görenler Çocuklar Duymasın dizisinden partneri Tamer Karadağlı'ya benzetmeden edemedi... İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı kareler...