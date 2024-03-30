Pınar Altuğ’dan yakışıklı kardeşi ile babasının doğum gününde nostaljik kutlama! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Her yaptığı, her söylediği çok konuşulan Pınar Altuğ paylaşımı ile takipçilerini geçmişe götürdü.son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı kareler...