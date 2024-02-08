Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:21
Pınar Altuğ'un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
Annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri burktu... Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Bugün doğum günü olan annesi için paylaşımda bulunan Pınar Altuğ, nostaljik kare ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un annesinin gençlik karesine yorum ve beğeni yağarken, güzelliği ile dikkat çeken Selma Altuğ için "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ'un doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımı...