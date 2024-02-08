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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:21

Pınar Altuğ'un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Annesinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri burktu... Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Bugün doğum günü olan annesi için paylaşımda bulunan Pınar Altuğ, nostaljik kare ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un annesinin gençlik karesine yorum ve beğeni yağarken, güzelliği ile dikkat çeken Selma Altuğ için "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ'un doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımı...

Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Bugün doğum günü olan annesi için paylaşımda bulunan Pınar Altuğ, nostaljik kare ile özlemini haykırdı.

Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Sevilen oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde oldukça adından söz ettiriyor. Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına değişik duygular yaşattı.

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Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

İşte Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ'un doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımı...

Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

YÜREK BURKTU

Pınar Altuğ annesinin doğum gününü yürek burkan sözlerle kutladı... Pınar Altuğ "Canım Annem bugün senin doğum günün. Ben bu akşam hayatımda yeni bir adım için ilk kez sahnede olacağım ve senin de benim yanımda olacağından hiç şüphem yok. Doğum günün kutlu olsun" dedi. Güzelliği ile dikkat çeken Selma Altuğ için "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Pınar Altuğ annesinin doğum gününü bu kare ile kutlamıştı. Pınar Altuğ'un annesinin gençlik karesine yorum ve beğeni yağmıştı.

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