Pınar Altuğ’un yürek burkan paylaşımı! Pınar Altuğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

YÜREK BURKTU

Pınar Altuğ annesinin doğum gününü yürek burkan sözlerle kutladı... Pınar Altuğ "Canım Annem bugün senin doğum günün. Ben bu akşam hayatımda yeni bir adım için ilk kez sahnede olacağım ve senin de benim yanımda olacağından hiç şüphem yok. Doğum günün kutlu olsun" dedi. Güzelliği ile dikkat çeken Selma Altuğ için "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları yapıldı.