Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım gönlünü bu kez Pınar Deniz'e kaptırdı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Melike Şahin konserine Pınar Deniz ile el ele geldi. İkili aşkını ilan etti. Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu. İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Her şeyin güzel gittiğini söyleyen çiftin yankı uyandıran aşklarının mimarının kim olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'ın yakın dostu olan Erşan Kuneri'nin Tumtum'u Uraz Kaygılaroğlu ikilinin arasını yapmış. Kaygılaroğlu, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'i geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen doğum günü partisinde oyuncu ikiliyi birbiriyle tanıştırmış. Birbirlerinden hoşlanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü partisinde aşklarının ilk adımını atmış. Sezon finali yapan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vuruyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Pınar Deniz, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Deniz geçen günlerde kendisi gibi oyuncu olan Yiğt Kirazcı ile yaşadığı aşkı sonlandırmıştı. Hayranları Pınar Deniz'i rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırıyor. Ancak Pınar Deniz, her seferinde Urgancıoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade etmişti. Ünü ülke sınırlarını aşmayı başaran güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeyi başarıyor. Son yılların yükselen yıldızı Pınar Deniz, yer alacağı Disney Plus'taki projesi için imajını değiştirdi. Pınar Deniz'in Instagram hesabından 'Bil bakalım ben kimim?' notuyla paylaştığı son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İŞTE PINAR DENİZ'İN YENİ İMAJI Popüler oyuncuya, 'Ariel misin acaba', 'Aman Allahım bu güzellikte ne böyle', 'Kızıl Afet' yorumları geldi. Genç oyuncu geçen günlerde beyaz bikinisiyle bir dergi için kamera karşısına geçmişti. Deniz'in kumsala uzandığı bikinili paylaşımı ise takipçilerini hayran bıraktı. İŞTE PINAR DENİZ'İN BEYAZ BİKİNİLİ POZU... PINAR DENİZ KİMDİR? Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Deniz şimdilerde ise Yargı dizisindeki Ceylin karakterine can veriyor.