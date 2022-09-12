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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.09.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 07:06

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Yargı dizisinde Ceylin karakterina can veren Pınar Deniz ile oyuncu Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. Magazin gündemini sallayan ünlü çiftin aşklarının mimarı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım gönlünü bu kez Pınar Deniz'e kaptırdı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Melike Şahin konserine Pınar Deniz ile el ele geldi. İkili aşkını ilan etti.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu. İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Her şeyin güzel gittiğini söyleyen çiftin yankı uyandıran aşklarının mimarının kim olduğu ortaya çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!

Kaan Yıldırım'ın yakın dostu olan Erşan Kuneri'nin Tumtum'u Uraz Kaygılaroğlu ikilinin arasını yapmış.

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