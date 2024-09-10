Giriş Tarihi: 10.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
22:04
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği kulislerde dolaşırken, bir de Pınar Deniz'in hamile olduğu iddiası da ortaya atıldı. Ünlü çift, düğün için mekan ararken bugün Deniz, iddialara yanıt verdi. Yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Pınar Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular karşısında zor anlar yaşayan ünlü oyuncu, evlilikten hamileliğe kadar birçok soruya yanıt verdi. İşte Pınar Deniz'in 'hamile misiniz?' sorusuna verdiği o çarpıcı cevap!