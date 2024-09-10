Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zorlanan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı. Böylece ünlü oyuncu düğünü doğrularken, hamilelik iddialarını da yalanlamamış oldu.