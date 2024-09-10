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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!
Giriş Tarihi: 10.09.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 22:04

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği kulislerde dolaşırken, bir de Pınar Deniz'in hamile olduğu iddiası da ortaya atıldı. Ünlü çift, düğün için mekan ararken bugün Deniz, iddialara yanıt verdi. Yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Pınar Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular karşısında zor anlar yaşayan ünlü oyuncu, evlilikten hamileliğe kadar birçok soruya yanıt verdi. İşte Pınar Deniz'in 'hamile misiniz?' sorusuna verdiği o çarpıcı cevap!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2022 yılının Temmuz ayında sevgili oldu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu birliktelikleri doludizgin sürüyor. Ünlü çiftin birliktelikleriyle ilgili ortaya kısa süre önce iddialar atıldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

MAGAZİN KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA!

Ünlü çiftin evleneceği ve Pınar Deniz'in hamile olduğu iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

İDDİALAR SONRASI İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddialar sonrası Pınar Deniz, bugün ilk kez yüzü olduğu markanın lansman gecesinde ortaya çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

"HAMİLE OLSAM SİZE SÖYLER MİYİM?"

Ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 'hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?' sorularına oyuncu, "Hamile olsam size söyler miyim?" dedi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında evleniyorlar! Pınar Deniz’den çarpıcı hamilelik açıklaması: Kıpkırmızı oldum!

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zorlanan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı. Böylece ünlü oyuncu düğünü doğrularken, hamilelik iddialarını da yalanlamamış oldu.

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