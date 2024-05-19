Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
20:23
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!
Yargı'da 'Ceylin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Cannes'ta röportaj veren ünlü oyuncu evlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaza evleniyor mu? İşte Pınar Deniz'in dikkat çeken o açıklaması!