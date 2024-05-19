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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 20:23

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

Yargı'da 'Ceylin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Cannes'ta röportaj veren ünlü oyuncu evlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaza evleniyor mu? İşte Pınar Deniz'in dikkat çeken o açıklaması!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Wilma Elles, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu Türk yıldızlar, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz'in Cannes şıklığı göz kamaştırdı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

EVLİLİK SORULARINA SAMİMİ CEVAP!

Cannes'ta olan oyuncu geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Ünlü oyuncu kendisine yöneltilen evlilik sorularına samimi cevaplar verdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!

"BU YAZ EVLİLİK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Kaan Yıldırım ile birlikte olan Pınar Deniz, "6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru. Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

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