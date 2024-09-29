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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:46

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' dedi. Kaan Yıldırım'la evlenen ve 1,5 aylık hamile olan Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Paris'te ünlü isimlerle birlikte yüzü olduğu markanın etkinliğine katılan Pınar Deniz, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündemde! Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi ünlü çiftin, Milano'da gelinlik seçerken yaşadığı 'kafa karışıklığı'nı görüntüledi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın gelinlik seçtikleri o anlara ait paylaşımlar!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da evlendi. Aile yakınları ve dostlarıyla kutlama yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULDU!

Ünlü çift, paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE!

Geçtiğimiz günlerde Paris'te ünlü isimlerle birlikte yüzü olduğu markanın etkinliğine katılan Pınar Deniz, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündemde!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

YAŞADIKLARI KARARSIZLIK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi ünlü çiftin, Milano'da gelinlik seçerken yaşadığı 'kafa karışıklığı'nı görüntüledi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!

İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın gelinlik seçtikleri o anlara ait paylaşımlar!

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