Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
18:46
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan yepyeni paylaşım! Kız kardeşi, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anlarını paylaştı!
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' dedi. Kaan Yıldırım'la evlenen ve 1,5 aylık hamile olan Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Paris'te ünlü isimlerle birlikte yüzü olduğu markanın etkinliğine katılan Pınar Deniz, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündemde! Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi ünlü çiftin, Milano'da gelinlik seçerken yaşadığı 'kafa karışıklığı'nı görüntüledi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın gelinlik seçtikleri o anlara ait paylaşımlar!