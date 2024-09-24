Giriş Tarihi: 24.09.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
22:17
Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. Taze gelin Pınar Deniz, dün Paris'te yüzü olduğu markanın defilesine katıldı ve ünlü isimlerle birlikte adeta nefes kesti. 1,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, beyazlar içerisinde ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bugün defileden yeni kareler paylaştı. Paylaşımlarda oyuncunun karnının büyüdüğü ve bebeğin her geçen gün ortaya çıktığı görüldü. İşte Pınar Deniz'in dikkat çeken o paylaşımı!