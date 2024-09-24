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Haberler Galeri Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:17

Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. Taze gelin Pınar Deniz, dün Paris'te yüzü olduğu markanın defilesine katıldı ve ünlü isimlerle birlikte adeta nefes kesti. 1,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, beyazlar içerisinde ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bugün defileden yeni kareler paylaştı. Paylaşımlarda oyuncunun karnının büyüdüğü ve bebeğin her geçen gün ortaya çıktığı görüldü. İşte Pınar Deniz'in dikkat çeken o paylaşımı!

Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

Taze gelin Pınar Deniz, dün Paris'te yüzü olduğu markanın defilesine katıldı ve ünlü isimlerle birlikte adeta nefes kesti.

Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

Bir kozmetik markasının güzellik elçisi olan Pınar Deniz, dün gerçekleşen Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüdü.

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Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

Dünyaca ünlü opera binası Place de l'Opéra'da yapılan defile ile kadınların güçlenmesine, öz değerlerini fark etmelerine dikkat çekildi.

Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

DEFİLEDEN YENİ KARELER PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bugün defileden yeni kareler paylaştı.

Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi

'BEBEK GÖBEĞİ' GÖRÜNDÜ! İŞTE O POZ!

Paylaşımlarda oyuncunun karnının büyüdüğü ve bebeğin her geçen gün ortaya çıktığı görüldü. İşte Pınar Deniz'in dikkat çeken o paylaşımı!

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