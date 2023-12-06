Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
12:08
Pink Floyd'un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı ülkeleri) Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" dedi.