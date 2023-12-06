Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

"Orada neler olup bittiğini görmek hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araçta İngiliz pasaportu taşıyan bana, İsrailli genç sınır muhafızları ve insanlar, küçümseme ve tiksintiyle bakmıştı. O zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davranıyorlardır?"