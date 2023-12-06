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Haberler Galeri Pink Floyd'un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:08

Pink Floyd'un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı ülkeleri) Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" dedi.

AA
Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

Waters, TRT World'e verdiği röportajda, Filistin ile ilgili aktivizminin nasıl başladığını ve İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendirdi.

Avrupa turnesi sırasında, menajerinin programına Tel Aviv'deki Hayarkon Park konserini eklediğini, bunun ardından bir sürü e-posta almaya başladığını belirten Waters, daha sonra İsrail'in işgali altındaki bölgelerden de aldığı bir e-postada, konser bölgesinin "Filistinlilerin mezarı üzerine kurulduğuna" ilişkin bir mesaj okuduğunu söyledi.

Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

Waters, bunu öğrendiği an Hayarkon Park konserini iptal ettiğini ve Filistin meselesi hakkında çok az şey bildiği için konseri Tel Aviv-Kudüs arasındaki bir bölgede düzenlediklerini kaydetti.

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Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

Konserin başarılı geçtiğini ancak orada "Sizler komşularınızla barış yapmak zorunda olan genç İsrailliler neslisiniz" şeklinde konuşma yaptığını aktaran Waters, bunun üzerine insanların suratlarının düştüğünü ve "Bu adam neden bahsediyor? (Filistinler) Onlar hayvan" dermişçesine surat ifadesine büründüklerini belirtti.

Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

Waters, konserden 1 yıl sonra ziyaret ettiği İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria izlenimi şöyle anlattı:

Pink Floyd’un solisti Waters: Nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilirler?

"Orada neler olup bittiğini görmek hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araçta İngiliz pasaportu taşıyan bana, İsrailli genç sınır muhafızları ve insanlar, küçümseme ve tiksintiyle bakmıştı. O zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davranıyorlardır?"

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