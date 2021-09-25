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Haberler Galeri Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...
Giriş Tarihi: 25.09.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 16:13

Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Bir dönemin ekranlara damga vuran ünlü isimleri zaman içindeki değişimleriyle hayranlarını şaşırtıyor. Ekranda sürekli görmeye alışkın olduğumuz ünlüler, gerek estetik operasyonlarla gerekse makyaj ve bakımla yıllara meydan okusalar bile zamanla büyük bir değişime uğruyorlar. O isimlerden biri de "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı 'Alice' karateriyle akıllarda yer edinen genç oyuncu Ecem Karavus oldu. Ecem Karavus, yaptırdığı estetik operasyonlar ile bir hayli değişti, değişimiyle de hayranlarını şaşırttı. İşte Ecem Karavus'un dikkat çeken son hali...

Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Ecem Karavus, bir dönemin sevilen dizisi Pis Yedili'de Orço'nun aşkı Alice karakterine hayat vermişti.

Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Yakaladığı şöhret ile pek çok önemli projede daha rol alan Ecem Karavus, şimdilerde estetikle bambaşka biri oldu.

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Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Alice karateriyle akıllarda yer edinen genç oyuncu Ecem Karavus, değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor.

Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Takipçilerinin ''Ne kadar değişmişsin'' yorumları yaptığı Karavus'un burnundaki müdahale fark edilmeyecek gibi değil.

Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Instagram'da epey aktif olan Karavus, Vezir Parmağı filminde de rol almış, orada da değişimiyle dikkat çekmişti.

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