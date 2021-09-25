Pis Yedili dizisinin Alice’i Ecem Karavus estetikle çok değişti! Onu bir de böyle görün...

Bir dönemin ekranlara damga vuran ünlü isimleri zaman içindeki değişimleriyle hayranlarını şaşırtıyor. Ekranda sürekli görmeye alışkın olduğumuz ünlüler, gerek estetik operasyonlarla gerekse makyaj ve bakımla yıllara meydan okusalar bile zamanla büyük bir değişime uğruyorlar. O isimlerden biri de "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı 'Alice' karateriyle akıllarda yer edinen genç oyuncu Ecem Karavus oldu. Ecem Karavus, yaptırdığı estetik operasyonlar ile bir hayli değişti, değişimiyle de hayranlarını şaşırttı. İşte Ecem Karavus'un dikkat çeken son hali...