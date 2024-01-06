Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
07:21
Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri 'Pes' dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...
'Var Böyle Tipler" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresini 150 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyordu. Kıvanç Talu ve Beril Talu, paraları toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Talu çifti, önceki gün Gürcistan dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. İkili ilk ifadelerinde pişkinlikleriyle "Pes" dedirtti. topladıkları paralar ile kayıplara karıştıktan sonra yakayı ele veren Kıvanç Talu ve Beril Talu "Biz kimseyi dolandırmadık. Bize borç verdiler, şimdi tefecilik yapıyorlar" dedi. İşte haberin ayrıntıları...