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Haberler Galeri Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri 'Pes' dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 07:21

Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri 'Pes' dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

'Var Böyle Tipler" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresini 150 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyordu. Kıvanç Talu ve Beril Talu, paraları toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Talu çifti, önceki gün Gürcistan dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. İkili ilk ifadelerinde pişkinlikleriyle "Pes" dedirtti. topladıkları paralar ile kayıplara karıştıktan sonra yakayı ele veren Kıvanç Talu ve Beril Talu "Biz kimseyi dolandırmadık. Bize borç verdiler, şimdi tefecilik yapıyorlar" dedi. İşte haberin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN
Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri ’Pes’ dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

Fenomen çift Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan ülkeye giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı. Fenomen çift, haklarındaki dolandırıcılık iddialarını yalanlarken, ifadeleri ise "Pişkinliğin böylesi" dedirten türden oldu...

Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri ’Pes’ dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

'Var Böyle Tipler" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresinden topladıkları 150 milyon TL ile sırra kadem basması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri ’Pes’ dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri ’Pes’ dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

Çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Pişkinliğin böylesi! Tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ifadeleri ’Pes’ dedirtti: Bize borç verdiler şimdi de tefecilik yapıyorlar...

Kıvanç Talu ve Beril Talu, paraları toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Talu çifti, önceki gün Gürcistan dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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