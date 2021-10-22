Podyumda yere kapaklandı! Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları!

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan Sheraton Otel'de bir defile düzenledi. Defilenin baş mankeni ise 44 yaşındaki deneyimli isim Tuğba Altıntop'tu. Rafet El Roman'ın eski eşi olarak da bilinen Tuğba Altıntop podyumda zor anlar yaşadı. Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Tuğba Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan deneyimli manken Tuğba Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı. Geceye taşıdığı yeşil elbise ile damga vuran Tuğba Altıntop'un yıllara meydan okuyan güzelliği ise konuşulanlardan oldu.