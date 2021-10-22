Podyumda yere kapaklandı! Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları!

Tuğba Altıntop ve ünlü modacı Deniz Albayrak, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altıntop, "Kadın dünyanın var oluşumdan beri var. Ve dünyanın sonuna kadar her daim var olacaktır. Kadına şiddete her zaman hayır. Önemli olan bugünün anlam ve önemidir. Deniz Albayrak'ın düzenlemiş olduğu defilede bulunmak bemim gerçekten büyük onur" dedi.