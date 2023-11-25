Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! "Naylon fatura miktarı 1 milyar TL"

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.