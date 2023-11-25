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Haberler Galeri Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! "Naylon fatura miktarı 1 milyar TL"
Giriş Tarihi: 25.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 07:50

Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! "Naylon fatura miktarı 1 milyar TL"

Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı...

İLKER TURAK
Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! Naylon fatura miktarı 1 milyar TL

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! Naylon fatura miktarı 1 milyar TL

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

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Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! Naylon fatura miktarı 1 milyar TL

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! Naylon fatura miktarı 1 milyar TL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! Naylon fatura miktarı 1 milyar TL

Polat çiftinin şirketlerinden birinin mali müşaviri olan ve soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan, geçtiğimiz gün yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yerebakan, çıkarıldığı hâkimlikçe yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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