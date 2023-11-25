Giriş Tarihi: 25.11.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
07:50
Polatların mali müşaviri itirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! "Naylon fatura miktarı 1 milyar TL"
Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı...