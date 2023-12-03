Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Giriş Tarihi: 03.12.2023 08:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
08:20
Şarkıcı Sinan Akçıl, futbol dünyasında yaşanan büyük dolandırıcılık olayının ardından sanat dünyasına dikkat çekmişti. Akçıl, "Birkaç yıl önce sanatçılar da buna benzer bir durum yaşadı" demişti. Bu açıklamanın arkasından Mine Özkan adlı kadının kurduğu Ponzi sistemi çıktı. Ponzi Mine'ye, basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı ise 500 bin lira kaptırmıştı. Tanınmış birçok kişiden yüksek faiz getirisi vaadiyle 35 milyon lira toplayan Özkan, yoğun şikayetlere rağmen serbest bırakıldı.