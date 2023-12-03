Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri ile basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandıran Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.