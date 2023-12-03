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Haberler Galeri Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...
Giriş Tarihi: 03.12.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 08:20

Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Şarkıcı Sinan Akçıl, futbol dünyasında yaşanan büyük dolandırıcılık olayının ardından sanat dünyasına dikkat çekmişti. Akçıl, "Birkaç yıl önce sanatçılar da buna benzer bir durum yaşadı" demişti. Bu açıklamanın arkasından Mine Özkan adlı kadının kurduğu Ponzi sistemi çıktı. Ponzi Mine'ye, basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı ise 500 bin lira kaptırmıştı. Tanınmış birçok kişiden yüksek faiz getirisi vaadiyle 35 milyon lira toplayan Özkan, yoğun şikayetlere rağmen serbest bırakıldı.

ÖMER KARAHAN
Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Sinan akçıl, son günlerde futbol dünyasını ağına düşüren Seçil Erzan konusundan yola çıkarak 'Sanat dünyasında da Seçiller var' diyerek gündeme bomba gibi düştü.

Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Sinan Akçıl'ın, "Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" açıklamasından yola çıkarak sanat dünyasında yaşanan olayın peşine düştük.

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Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Adı Mine Özkan...

Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri ile basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandıran Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.

Ponzi Mine 35 milyonluk vurgun yaptı serbest bırakıldı! Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Semih Erden...

Influencerlar ve fenomenler üzerinden sanat dünyası içerisine giren Mine Özkan, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup, "Uluslararası SMS ihalelerine giriyoruz" diyerek yüksek kar payı ile para toplamaya başladı.

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