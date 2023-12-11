Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:40

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, geçtiğimiz aylarda saplantılı bir hayranı nedeniyle davalık oldu. Hakan Peker'in sosyal medyada yaşadığı tatsız durum sonrası savcılık dikkat çeken bir mütalaaya imza attı. Hayranı Tuğba B.'ye, Hakan Peker'in de hakaret ettiğini belirten savcılık, bu suçtan ceza verilmeyebileceğini belirtti. Bugün ise ünlü şarkıcı üç katlı villasıyla ilgi topladı. Ünlü şarkıcının yıllardır evine sakladığı ceket de dikkat çekti. İşte sessiz ve sakin bir hayat süren usta sanatçı Hakan Peker'in o evi!