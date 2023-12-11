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Haberler Galeri Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:40

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, geçtiğimiz aylarda saplantılı bir hayranı nedeniyle davalık oldu. Hakan Peker'in sosyal medyada yaşadığı tatsız durum sonrası savcılık dikkat çeken bir mütalaaya imza attı. Hayranı Tuğba B.'ye, Hakan Peker'in de hakaret ettiğini belirten savcılık, bu suçtan ceza verilmeyebileceğini belirtti. Bugün ise ünlü şarkıcı üç katlı villasıyla ilgi topladı. Ünlü şarkıcının yıllardır evine sakladığı ceket de dikkat çekti. İşte sessiz ve sakin bir hayat süren usta sanatçı Hakan Peker'in o evi!

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, geçtiğimiz aylarda bir hayranı ile davalık oldu.

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.

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Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Bugün ise ünlü şarkıcı yepyeni bir haberle magazin gündeminde yer aldı.

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?

Ünlü şarkıcının üç katlı villası ilgi gördü. Ünlü şarkıcının evi sade ve şık dekore edildi.

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