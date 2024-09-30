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Haberler Galeri Popstar Firdevs evlenip Bolu'ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs'in son hali!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 11:19

Popstar Firdevs evlenip Bolu'ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs'in son hali!

Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren yarışma "Popstar" ile ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri de Popstar Firdevs olmuştu. Güçlü sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Popstar Firdevs sahne aldığı yerleri tıka basa dolduruyordu. 5 yıl önce evlenen ve Bolu'ya yerleşen Popstar Firdevs şimdilerde İstanbul'dan uzak sakin ve doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Son olarak evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Popstar Firdevs'in değişimi ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Popstar Firdevs'in son hali ve yaşadığı ev...

Popstar Firdevs evlenip Bolu’ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs’in son hali!

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Popstar Firdevs evlenip Bolu’ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs’in son hali!

Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken, adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

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Popstar Firdevs evlenip Bolu’ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs’in son hali!

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

Popstar Firdevs evlenip Bolu’ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs’in son hali!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Firdevs Güneş, son olarak evinin kapısını açtığı Evrim Akın'ın programında ortaya çıktı.

Popstar Firdevs evlenip Bolu’ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs’in son hali!

Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, 5 yıl önce evlenip Bolu'ya yerleşti.

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