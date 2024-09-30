Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
11:19
Popstar Firdevs evlenip Bolu'ya yerleşmişti... İşte bir zamanların popüler ismi Popstar Firdevs'in son hali!
Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren yarışma "Popstar" ile ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri de Popstar Firdevs olmuştu. Güçlü sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Popstar Firdevs sahne aldığı yerleri tıka basa dolduruyordu. 5 yıl önce evlenen ve Bolu'ya yerleşen Popstar Firdevs şimdilerde İstanbul'dan uzak sakin ve doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Son olarak evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Popstar Firdevs'in değişimi ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Popstar Firdevs'in son hali ve yaşadığı ev...