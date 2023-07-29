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Haberler Galeri Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 29.07.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 13:19

Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Popstar yarışması ile yıldızı parlayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine şaşırıyor. Mehtap Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler, şarkıcının değişimine hayret ediyorlar. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor. Mehtap yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı. Yılmaz sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte Mehtap Yılmaz'ın inanılmaz değişimi…

Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Mehtap Yılmaz'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...

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Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.

Popstar Mehtap’ı görenler hayretler içinde kalıyor! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!

Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

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