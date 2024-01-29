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Haberler Galeri Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:22

Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Popstar yarışmasıyla tanınan, tarzıyla ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mehtap Yılmaz, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler değişimine şoke oluyor. Yakın arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin gönlünde taht kurmuştu. Mehtap Yılmaz'ın son haline takipçilerinden yorum yağdı. Mehtap Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı oldu. Yılmaz sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü isim…

Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Yıldızı Popstar yarışmasıyla parlayan Mehtap Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu. Mehtap Yılmaz'ın değişimi magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler değişimine inanamıyor. İşte son hali…

Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...

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Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.

Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!

Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

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