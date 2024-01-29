Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:22
Popstar Mehtap’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Mehtap Yılmaz’ı tanıyabilen aşk olsun!
Popstar yarışmasıyla tanınan, tarzıyla ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mehtap Yılmaz, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler değişimine şoke oluyor. Yakın arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin gönlünde taht kurmuştu. Mehtap Yılmaz'ın son haline takipçilerinden yorum yağdı. Mehtap Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı oldu. Yılmaz sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü isim…