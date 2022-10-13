Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
14:43
Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Popstar şarkı yarışması, bir döneme damgasnı vurmuştu. Programdaki eski yarışmacılar ise sosyal medyada bir hayli merak ediliyor. Özellikle Popstar Abidin ve Aydan'dan sonra Özlem Güneş de ekranlarda fırtına gibi estirmişti. Yarışmada jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilen Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını değiştirdi.