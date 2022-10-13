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Haberler Galeri Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 14:43

Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"

Popstar şarkı yarışması, bir döneme damgasnı vurmuştu. Programdaki eski yarışmacılar ise sosyal medyada bir hayli merak ediliyor. Özellikle Popstar Abidin ve Aydan'dan sonra Özlem Güneş de ekranlarda fırtına gibi estirmişti. Yarışmada jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilen Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını değiştirdi.

Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Birbirinden başarılı jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Özlem Güneş'ti. Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.

Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar, yarışmacılarının son halleri sosyal medyada oldukça merak konusu. Son olarak Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özlem Güneş, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.

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Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Sahneyi bırakan Güneş, radikal bir karar alarak tesettüre girdi. Şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Popstar Özlem Güneş tesettüre girerek adını değiştirdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.

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