Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
07:09
Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti
Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluşan Süperstar Ajda Pekkan, konser esnasında protokolde oturanların gittiğini görünce tepki gösterdi. Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan " Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" diyerek sitem etti. Protokol seyircisine tepkisi gündem olan Ajda Pekkan hakkındaki bu gerçekle şaşırttı. Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki ilişki şoke etti.