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Haberler Galeri Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti
Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:09

Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluşan Süperstar Ajda Pekkan, konser esnasında protokolde oturanların gittiğini görünce tepki gösterdi. Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan " Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" diyerek sitem etti. Protokol seyircisine tepkisi gündem olan Ajda Pekkan hakkındaki bu gerçekle şaşırttı. Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki ilişki şoke etti.

Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı kesen ve duruma oldukça kızan Pekkan, "Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

Peki bu çıkışıyla gündem olan Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki bağlantıyı biliyor musunuz?

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Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

AJDA PEKKAN'A VOKALİSTLİK YAPMIŞ

Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı.

Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

Pekkan ile Şerifoğlu hakkında bu gerçeği bilmeyenler şaşkınlık yaşadı.

Protokol seyircisine tepkisi gündem olmuştu! Ajda Pekkan ile Feyyaz Şerifoğlu arasındaki ilişki şoke etti

EVLENİYOR...

Öte yandan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

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