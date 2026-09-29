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Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:51
Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette sahte yorum, beğeni ve 5 yıldız hizmeti sağlayan platformlara karşı harekete geçti. Tüketicileri yanıltan ve haksız rekabete yol açan yapay etkileşim adreslerine erişim engeli getirildi.