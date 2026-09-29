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Haberler Galeri Magazin Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:51

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette sahte yorum, beğeni ve 5 yıldız hizmeti sağlayan platformlara karşı harekete geçti. Tüketicileri yanıltan ve haksız rekabete yol açan yapay etkileşim adreslerine erişim engeli getirildi.

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Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette ürün ve işletmelerin görünürlüğünü yapay biçimde artıran sahte yorum, beğeni, takipçi, favori, sepete ekleme ve 5 yıldız hizmetlerini yakın takibe aldı.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan Kurul, yapay etkileşim hizmetlerinin sunulduğu çok sayıda internet adresi için erişim engeli kararı verdi.

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Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Çok daha önceden yapılması gereken olumlu bir adım olmuş. İşletmelerin ve ürünlerin internet ortamındaki görünürlüğünü artırmak amacıyla beğeni, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verileri uzunca bir süredir manipüle ediliyordu.

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Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Bu manipülasyonu parayla yapan sosyal medya ajansları ve editörler var. Parayı veriyorsun sosyal medya ajansları ellerindeki organik olmayan hesaplarla ürün ya da işletmenin beğenisini ve takipçisini artırıyor, sürekli olumlu yorumlar yazıyorlar.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Aynı şekilde parayla rakibinizin puanını düşürüp, kötü yorumlar yazılmasını da sağlayabiliyorsunuz.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Böylece tüketiciler aldatılıyor ve haksız rekabet ortamı yaratılıyor. Aslında bir ürün, hizmet ya da işletmeyle ilgili sadece olumlu yorumlar görüyorsanız şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Denetimlerde ürünlerin ücret karşılığında favoriye alınmasını, sepete eklenmesini veya olumsuz tüketici yorumlarının görünürlüğünü engellemeye yönelik hizmetlerin de mercek altına alınması yerinde bir adım olmuş.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Örneğin bir restoran ve otel hakkında çok yüksek puan ve olumlu yorumlar görüyorsunuz gittiğinizde ise hayal kırıklığı yaşıyorsunuz.

Puan ve yorum sahteciliğine darbe! E-ticarette sahte 5 yıldız devri bitti: Çok sayıda adrese erişim engeli!

Tüketiciyi en çok yanıltan bir ürün, hizmet ya da işletmeyle ilgili olumsuz yorumların engellenmesiydi. Umarım Reklam Kurulu bu denetimlerin sayısını artırır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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