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Haberler Galeri Putin'in kararı Natalia Oreiro'yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro'dan haber var!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:21

Putin'in kararı Natalia Oreiro'yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro'dan haber var!

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro'dan haber var. Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro Rusya vatandaşlığı aldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Natalia Oreiro hakkında çıkan vatandaşlık haberi ile gündeme gelince sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu. İşte Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali...

Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro'dan haber var. Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro Rusya vatandaşlığı aldı.

Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

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Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde oynamıştı.

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