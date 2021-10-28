Putin’in kararı Natalia Oreiro’yu sevindirdi! Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro’dan haber var!

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro'dan haber var. Vahşi Güzel olarak hafızalara kazınan Natalia Oreiro Rusya vatandaşlığı aldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Natalia Oreiro hakkında çıkan vatandaşlık haberi ile gündeme gelince sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu. İşte Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali...