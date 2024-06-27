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Haberler Galeri Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:57

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir herhangi bir projede rol almayan İlker Ayrık, yeni hayatını ilk kez anlattı. Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var. Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş" dedi.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu İlker Ayrık, çiftlik hayatına geçti. Oyuncu eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Son olarak rap'çi Ceza için düzenlenen saygı gecesine katılan İlker Ayrık, Magazin Online muhabirine yeni hayatını, şu sözlerle anlattı: "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz."

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Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş"

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