Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
11:57
Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu
Bir süredir herhangi bir projede rol almayan İlker Ayrık, yeni hayatını ilk kez anlattı. Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var. Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş" dedi.