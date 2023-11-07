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Haberler Galeri Rafet El Roman'dan evlilik sürprizi! 24'lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...
Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 10:55

Rafet El Roman'dan evlilik sürprizi! 24'lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Üç çocuk babası Rafet El Roman GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, bu sözlerinin ardından tepki çekince sessizliğini bozmuştu. Daha önce iki kez evlenip boşanan 55 yasındaki şarkıcı, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Yasemin Gergeç'le yakın zamanda nikâh masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi.

Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

İki kızı ve bir oğlu olan üç çocuk babasıRafet El Roman,verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. 55 yaşındaki sanatçı, "Artık çocuğum olmayacak" demişti. El Roman, gelen eleştiriler üzerine de açıklama yapmıştı.

Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Rafet El Roman, "Bir daha çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:


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Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Bunu ilk defa size açıklıyorum. Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı.

Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman sessizliğini bozdu! "Ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım" | Video

Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım.

Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, gelen eleştiriler üzerine sessizliğini bozmuştu.

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