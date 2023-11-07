Rafet El Roman’dan evlilik sürprizi! 24’lük aşkı Yasemin Gergeç ile yakın zamanda...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
10:55
Üç çocuk babası Rafet El Roman GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, bu sözlerinin ardından tepki çekince sessizliğini bozmuştu. Daha önce iki kez evlenip boşanan 55 yasındaki şarkıcı, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Yasemin Gergeç'le yakın zamanda nikâh masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi.