’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Diğer bir etkinlik ise tüm misafirlerin Duja Hotels ve Tecno işbirliği ile Drift deneyimi yaşamasıydı. Bu etkinliğin ardından ralli otomobilleri ile Bodrum Belediye Meydanı'ndaki start alanına giden konuklar yarışın startını verdiler. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi.