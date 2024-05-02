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Haberler Galeri 'Rally Bodrum' dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 12:11

'Rally Bodrum' dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. Yarışı olan "Rally Bodrum" ilk gün, Duja Hotels ev sahipliğinde, 18 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz ile copilotluk deneyimi yaşatarak başladı. Etkinliğe, ev sahibi Duja Hotels'in CEO'su Şahin Seval ve Satış-Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay da katılarak misafirlerini ağırladı. "Rally Bodrum" ve ESQUIRE işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun benzersiz deneyimini yaşayan konuklar arasında, Türkiye'nin önde gelen seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri ve ünlü isimler Dilan Deniz Çicek, Burak Yamantürk, Necip Memili, Celil Nalçakan, Burak Çelik ve Umut Evirgen yer aldı.

’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Geleneksel hale gelen "Rally Bodrum" yaza merhaba partisi ise tüm misafirlerin katılımı ile Titanic Luxury Collection Bodrum'da gerçekleşti. Ege esintilerinin yaşandığı gecede, unutulmaz anlar yaşandı.

’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Diğer bir etkinlik ise tüm misafirlerin Duja Hotels ve Tecno işbirliği ile Drift deneyimi yaşamasıydı. Bu etkinliğin ardından ralli otomobilleri ile Bodrum Belediye Meydanı'ndaki start alanına giden konuklar yarışın startını verdiler. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi.

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’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Finiş Podyumunda Unutulmaz Anlar…

Duja Hotels ev sahipliğinde gerçekleşen finiş töreninde, kazananlar kupaları ile buluştu. Kutlamaların yeni yıldızı olmaya aday olan meyveli gazlı içecek, Magico Cielo'yu patlatarak başarılarını kutlayan sporcular aynı zamanda eski bir geleneğin geri dönüşünü yaşadılar.

’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen TECNO, Duja Hotels, Çözüm Ortağı, Evofone, VST Tour, Oasis Bodrum, Pars Entertainment, Magico Cielo, SHA Gayrimenkul İnşaat sponsorluğunda, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti katkıları ile düzenlenen organizasyon 28 Nisan günü finiş seremonisi ile sona erdi. Törende dereceye giren sporcular ödüllerini, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Engin Başol ve Seha Ergene ile sponsor firma yetkililerinden aldılar.

’Rally Bodrum’ dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Rally Bodrum", Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin liderliği ile sona erdi. Ayrıca Jandarma 185.Yıl özel etabında en iyi zamanı yapan Türkkan-Albayrak, jandarma özel ödülünü de kazanırken, ekip aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi oldu.

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