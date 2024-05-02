Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
12:11
'Rally Bodrum' dünya standartlarında organizasyon ile tamamlandı!
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. Yarışı olan "Rally Bodrum" ilk gün, Duja Hotels ev sahipliğinde, 18 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz ile copilotluk deneyimi yaşatarak başladı. Etkinliğe, ev sahibi Duja Hotels'in CEO'su Şahin Seval ve Satış-Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay da katılarak misafirlerini ağırladı. "Rally Bodrum" ve ESQUIRE işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun benzersiz deneyimini yaşayan konuklar arasında, Türkiye'nin önde gelen seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri ve ünlü isimler Dilan Deniz Çicek, Burak Yamantürk, Necip Memili, Celil Nalçakan, Burak Çelik ve Umut Evirgen yer aldı.