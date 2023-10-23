Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
06:18
Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp'a sevk etti
Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasında çocuklarının velayeti için açılan davada, mahkemeden çocukları korumak adına önemli bir adım geldi. Mahkeme, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.