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Haberler Galeri Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp'a sevk etti
Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 06:18

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp'a sevk etti

Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasında çocuklarının velayeti için açılan davada, mahkemeden çocukları korumak adına önemli bir adım geldi. Mahkeme, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.

ARZU KAYA
Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina Ve Poyraz'ın velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

MAHKEMEDEN HASTANELERE DETAYLI YAZI
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasında mahkeme, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Bakirköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'ne yazı yazılarak davalı ve davacının epikriz raporları, reçeteleri ve hastanede bulunan tüm kayıtlarının gönderilmesini istedi.

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

"EBEVEYNLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİYORLAR MI" HAMLESİ
Mahkeme ayrıca, hem Deniz Uğur hem Reha Muhtar yönünden dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

Mahkeme Adli Tıp'tan tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme! Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

MAHKEME ÇOCUKLARIN DURUMUNU DA İNCELİYOR
Çocuklardan Poyraz hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına, bunun için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar veren mahkeme aylık periyotlar halinde çocuk ile yapılan görüşmelere ilişkin tutanağın gönderilmesini kararlaştırdı.

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