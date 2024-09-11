Giriş Tarihi: 11.09.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
08:46
Reha Muhtar'dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti!
Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan haber var... Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile hastane ziyaretinde bulundu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nilüfer'e Deniz Uğur ile aralarında geçen olay da soruldu. İşte Nilüfer'in açıklamaları...