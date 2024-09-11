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Haberler Galeri Reha Muhtar'dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 11.09.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:46

Reha Muhtar'dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti!

Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan haber var... Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile hastane ziyaretinde bulundu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nilüfer'e Deniz Uğur ile aralarında geçen olay da soruldu. İşte Nilüfer'in açıklamaları...

Reha Muhtar’dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar’ı ziyaret etti!

Nilüfer vefalı çıktı! Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Nilüfer, ünlü televizyoncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi...

Reha Muhtar’dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar’ı ziyaret etti!

Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan haber var...

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Reha Muhtar’dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar’ı ziyaret etti!

Reha Muhtar, geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Reha Muhtar’dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar’ı ziyaret etti!

20 Ağustos gecesi bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

Reha Muhtar’dan haber var! Eski sevgilisi Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı hastanede Reha Muhtar’ı ziyaret etti!

KIZIYLA BİRLİKTE ZİYARETE GİTTİ

Ünlü televizyoncunun eski hayat arkadaşı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Reha Muhtar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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