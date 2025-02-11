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Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:13

Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar..."

Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı! Evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia eden Muhtar, soluğu savcılıkta aldı. "Başıma büyük işler açacak" diyerek isyan eden deneyimli isim, yaşadığı mağduriyeti anlattı. İşte Armağan Yılmaz imzalı o çarpıcı detaylar…

Armağan YILMAZ
Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar...

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi. İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar...

. Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu

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Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar...

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar...

Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü sunucu evinde temizlik görevinde bulunan hizmetçisiyle adliyelik oldu.

Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar...

Yabancı uyruklu D.S. (48) isimli görevli geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinden iddiaya göre tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtı. Eve gelen ünlü sunucu durumu daha sonra fark edince adliyeye gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu.

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