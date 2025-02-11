Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:13
Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle derde girdi: "Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar..."
Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar
, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı! Evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia eden Muhtar, soluğu savcılıkta aldı. "Başıma büyük işler açacak" diyerek isyan eden deneyimli isim, yaşadığı mağduriyeti anlattı. İşte Armağan Yılmaz
imzalı o çarpıcı detaylar…