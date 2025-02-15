Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sevgililer Günü paylaşımı!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:07

Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sevgililer Günü paylaşımı!

Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının merkezindeki Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadıkları iddiası günlerdir magazin manşetlerinden düşmedi. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya sayfasından Mert Demir ile Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Sevgililer Günü paylaşımı!

Şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı iddialarıyla gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada geçen günlerde ifade vermişti.

Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Sevgililer Günü paylaşımı!

Serenay Sarıkaya Sarıkaya; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Sevgililer Günü paylaşımı!

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Sevgililer Günü paylaşımı!

Mert Demir ile aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, haftalardır gözlerden uzakta, bir şekilde kabuğuna çekilmişti.

Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Sevgililer Günü paylaşımı!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den şaşırtan bir paylaşım geldi.

SON DAKİKA