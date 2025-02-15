Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
09:07
Reklam aşkı iddialarıyla konuşuluyorlardı... Kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sevgililer Günü paylaşımı!
Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının merkezindeki Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadıkları iddiası günlerdir magazin manşetlerinden düşmedi. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya sayfasından Mert Demir ile Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.