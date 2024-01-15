Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:52
Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!
Son dönemde sık sık gündeme gelen Meryem Uzerli, reklam ücretini değiştirdi. Meryem Uzerli'nin alacağı para adeta dudak uçuklattı. Lara ile Lily Koi adında iki kızı için Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyan Meryem Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı. Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye'deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu. Uzerli, yeni yılla birlikte yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti. Kısa süre sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan Uzerli, yeni sezonda hem dizi hem de reklamlarda oynayarak izleyici karşısına çıkacak. İşte ünlü oyuncunun alacağı dudak uçuklatan ücret…