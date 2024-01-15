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Haberler Galeri Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:52

Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Son dönemde sık sık gündeme gelen Meryem Uzerli, reklam ücretini değiştirdi. Meryem Uzerli'nin alacağı para adeta dudak uçuklattı. Lara ile Lily Koi adında iki kızı için Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyan Meryem Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı. Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye'deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu. Uzerli, yeni yılla birlikte yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti. Kısa süre sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan Uzerli, yeni sezonda hem dizi hem de reklamlarda oynayarak izleyici karşısına çıkacak. İşte ünlü oyuncunun alacağı dudak uçuklatan ücret

Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye'deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu.

Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Milliyet'in haberine göre; Yeni yılla birlikte 20 milyon liradan kapıyı açan Uzerli, yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti. Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.

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Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Kısa süre sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan Uzerli, yeni sezonda hem dizi hem de reklamlarda oynayarak izleyici karşısına çıkacak.

Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

ESTETİKLİ HALİ OLAY OLDU

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündemde. Oyuncunun yüzündeki güzellik uygulamaları, sosyal medya takipçileri tarafından eleştirildi.

Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncuyu görenler, "Bu Meryem olamaz. Sanki yüz nakli olmuş" diyerek Uzerli'yi eleştirdi.

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