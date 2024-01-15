Reklam ücretini ikiye katlayan Meryem Uzerli paraya para demiyor! Alacağı para dudak uçuklattı!

Milliyet'in haberine göre; Yeni yılla birlikte 20 milyon liradan kapıyı açan Uzerli, yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti. Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.