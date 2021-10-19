Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı duyanları şaşırttı!

Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran, şimdilerde 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, yer aldığı reklamlardan son dönemde iyi bir kazanç elde etti. Reklam zengini ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz'dan yeni bir villa aldı. Sarıkaya'nın evi için ödediği rakam dudak uçuklattı!