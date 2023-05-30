Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:31

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Zeka ölçen optik illüzyon testleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu ilgi çekici görsel zeka testleri, ilk başta kolay gibi gözükse de oldukça kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabiliyor. İşte, son dönemin en popüler optik illüzyon testlerinden biriyle karşınızdayız. Viral olan bu görüntünün içinde birden fazla gizli hayvan yer alıyor. Ancak görseldeki tüm gizli hayvanları yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede bulabiliyor. Peki, siz 15 saniye içinde resimde kaç tane hayvanın gizlendiğini bulabilecek misiniz? Hadi, IQ'nuzu test edelim…