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Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:31

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Zeka ölçen optik illüzyon testleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu ilgi çekici görsel zeka testleri, ilk başta kolay gibi gözükse de oldukça kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabiliyor. İşte, son dönemin en popüler optik illüzyon testlerinden biriyle karşınızdayız. Viral olan bu görüntünün içinde birden fazla gizli hayvan yer alıyor. Ancak görseldeki tüm gizli hayvanları yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede bulabiliyor. Peki, siz 15 saniye içinde resimde kaç tane hayvanın gizlendiğini bulabilecek misiniz? Hadi, IQ'nuzu test edelim…

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Zekanızı ve gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmeye hazır mısınız? Cevabınız 'evet' ise haydi başlayalım. Sosyal medyada viral olan optik illüzyon görüntüsünde bulabileceğiniz hayvan sayısı, zeka seviyenizi ortaya koyacak. 15 saniye içinde resmin içinde gizlenmiş tüm hayvanları bulabilirseniz sizden zekisi yok! Unutmadan belirtelim ki, yalnızca görsel zekası yüksek olanlar resmin içinde kaç tane hayvanın gizlendiğini 15 saniyede bulabiliyor. Peki, siz doğru cevabı bulabilecek misiniz? Geri sayım başladı, acele edin ve süre dolmadan doğru sayıyı bulmaya çalışın.

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

İşte sosyal medyada viral olan görsel zeka testi...

Cevabınız Eşek, Fare, At, Fil, Köpek ve Kedi mi?

Eğer öyleyse resme daha dikkatli bir şekilde bakmanızda fayda var. Çünkü bu görselde tam 16 adet hayvan bulunuyor.

Gelin beraber gösterelim;

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Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Sincap

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Yılan

Resimde kaç tane hayvan var? Bu zeka testini yalnızca görsel zekası yüksek olanlar 15 saniyede geçebiliyor…

Timsah

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