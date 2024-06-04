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Haberler Galeri Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:31

Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

Bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla bilinen Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Şişli'de yaşadığı lüks rezidansta hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar, Morena Taraku'nun evinden içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı çalıp kaçmıştı. 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı...

Armağan YILMAZ
Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz 3 şüphelinin, Taraku'nun evine ellerinde valizlerle girip 2 saat 15 dakika sonra yine valizlerle ve 65 kiloluk kasayı sırtlayarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

Şarkıcı Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Morena Taraku'nun 31 Temmuz 2023 günü Şişli'deki yüksek güvenlikli lüks rezidanstaki evine hırsızlar girmişti.

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Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

Hırsızlar, evdeki içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı, piyasa değeri 1 milyon Euro'luk ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı. Eve gelen ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, içerinin darmadağınık ve ziynet eşyalarının olduğu kapının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

"ONDAN ŞÜPHELENİYORUM"
Serkan Elmas karakoldaki ifadesinde; yaklaşık 1 ay önce işten çıkardıkları Khayla A. adlı şahsın kendisini aradığını ve Morena Taraku'nun yurt dışında olup olmadığını ve yerine başka çalışan alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. Şahıstan şüphelendiğini, ev dışında olduklarının yalnızca şüphelinin bildiğini, anahtarı kopyalamış olabileceğini ve eve anahtarla girilmiş olduğunu kaydetti.

Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

2 SAAT 15 DAKİKALIK HIRSIZLIK
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

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