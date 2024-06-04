Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!

"ONDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Serkan Elmas karakoldaki ifadesinde; yaklaşık 1 ay önce işten çıkardıkları Khayla A. adlı şahsın kendisini aradığını ve Morena Taraku'nun yurt dışında olup olmadığını ve yerine başka çalışan alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. Şahıstan şüphelendiğini, ev dışında olduklarının yalnızca şüphelinin bildiğini, anahtarı kopyalamış olabileceğini ve eve anahtarla girilmiş olduğunu kaydetti.