Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:31
Rezidanstan 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler! Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çaldılar!
Bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla bilinen Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Şişli'de yaşadığı lüks rezidansta hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar, Morena Taraku'nun evinden içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı çalıp kaçmıştı. 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı...