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Haberler Galeri Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu
Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 06:25

Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

Ankaralı Turgut lakabıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, şarkı haklarının peşine düştü. Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürdüğü "Yakalarsam Tık Tık" isimli şarkısının "Robinson Crusoe ve Cuma" isimli sinema filminde 20 saniye boyunca rızası dışında çalındığını ileri süren ünlü şarkıcı savcılığa koştu. Telif haklarının ihlal edildiğini söyleyerek sinema filminin yapımcılığını üstlenen medya şirketinden şikayetçi oldu.
Halk müziğinin sevilen sanatçılarından Ankaralı Turgut lakaplı şarkıcı Turgut Karataş, 2019 yılında çıkardığı "Yakalarsam Tık Tık" isimli şarkısının peşinde savcılığa koştu. Şarkısının telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle çılgına dönen ünlü şarkıcı şikayetçi oldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

SİNEMA FİLMİ RADARINA TAKILDI
İddiaya göre ünlü şarkıcının bu şarkısı Serhat Kılıç, Beyti Engin ve Damla Debre gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "Robinson Crusoe ve Cuma" isimli sinema filminde kullanıldı. Bunu fark eden Ankaralı Turgut, kendisinden izin alınmadığını ileri sürerek filmin yapımcılığını üstlenen Klaket Medya şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

"20 SANİYE BOYUNCA ŞARKIMI ÇALMIŞLAR"
Dilekçesinde "Yakalarsam Tık Tık" isimli müzik eserinin hak sahibi olduğunu belirten şarkıcı Turgut Karataş, söz konusu şarkısının rızası dışında "Robinson Crusoe ve Cuma" isimli sinema filminin bir sahnesinde kullanıldığını ileri sürdü.

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Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

Şarkısının 20 saniye boyunca filmde sergilendiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, şarkısının telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle filmin yapımcılığını üstlenen medya şirketinin cezalandırılmasını istedi.

Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

"YAKALARSAM TIK TIK" SORUŞTURMASI
Ankaralı Turgut lakaplı ünlü şarkıcı Turgut Karataş'ın suç duyurusu sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli medya şirketi hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan soruşturma başlattı.

Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu
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