Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
06:25
Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu
Ankaralı Turgut lakabıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, şarkı haklarının peşine düştü. Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürdüğü "Yakalarsam Tık Tık" isimli şarkısının "Robinson Crusoe ve Cuma" isimli sinema filminde 20 saniye boyunca rızası dışında çalındığını ileri süren ünlü şarkıcı savcılığa koştu. Telif haklarının ihlal edildiğini söyleyerek sinema filminin yapımcılığını üstlenen medya şirketinden şikayetçi oldu.
Halk müziğinin sevilen sanatçılarından Ankaralı Turgut lakaplı şarkıcı Turgut Karataş, 2019 yılında çıkardığı "Yakalarsam Tık Tık" isimli şarkısının peşinde savcılığa koştu. Şarkısının telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle çılgına dönen ünlü şarkıcı şikayetçi oldu.