Robinson Crusoe şarkımı arakladı! Ankaralı Turgut savcılığa ihbarda bulundu

SİNEMA FİLMİ RADARINA TAKILDI

İddiaya göre ünlü şarkıcının bu şarkısı Serhat Kılıç, Beyti Engin ve Damla Debre gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "Robinson Crusoe ve Cuma" isimli sinema filminde kullanıldı. Bunu fark eden Ankaralı Turgut, kendisinden izin alınmadığını ileri sürerek filmin yapımcılığını üstlenen Klaket Medya şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.