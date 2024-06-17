Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:04
Rosalinda’nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı
Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte 52 yaşındaki Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…