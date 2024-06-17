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Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:04

Rosalinda’nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte 52 yaşındaki Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

1999 yılında ekrana getirilen Meksika yapımı pembe dizi Rosali'nda yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesi elde etti. Rosalinda'nın başrolü şarkıcı Thalia'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Thalia'yı görenlerin ağzı açık kaldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.

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Rosalinda’nın yıldızı Thalia’yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’yı bir de şimdi görün! 52 yaşında kendine hayran bıraktı

THALİA KİMDİR?

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

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