Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:00
Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!
76 yaşındaki usta oyuncu Tuluğ Çizgen, 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Duayen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" karakteriyle hafızalara kazındı. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli hali çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali adeta geçen yılların ispatı gibi. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen...