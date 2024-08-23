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Haberler Galeri Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:00

Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

76 yaşındaki usta oyuncu Tuluğ Çizgen, 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Duayen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" karakteriyle hafızalara kazındı. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli hali çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali adeta geçen yılların ispatı gibi. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen...

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

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Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakın şimdi ne halde! 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

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