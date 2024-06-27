Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:13
Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...
Dünyanın en zenginlerinden biri olan Jeff Bezos'un 136 metrelik yatı şu anda Bodrum koylarını turlarken Rus milyarder Aleksander Svetakov da 72 metrelik yatıyla Fethiye'ye demir attı. Aleksander Svetakov'un, 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatında; bir helikopter, büyük bir havuz ve ciddi bir helikopter, büyük bir havuz ve sinema salonu bile yer alıyor.