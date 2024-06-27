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Haberler Galeri Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:13

Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Jeff Bezos'un 136 metrelik yatı şu anda Bodrum koylarını turlarken Rus milyarder Aleksander Svetakov da 72 metrelik yatıyla Fethiye'ye demir attı. Aleksander Svetakov'un, 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatında; bir helikopter, büyük bir havuz ve ciddi bir helikopter, büyük bir havuz ve sinema salonu bile yer alıyor.

BÜLENT CANKURT
Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Ege sahillerimiz artık zengin turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zenginlerinden biri olan Jeff Bezos'un 136 metrelik yatı şu anda Bodrum koylarını turlarken Rus milyarder Aleksander Svetakov'un da 72 metrelik yatıyla Fethiye'ye demir attığını öğrendim.

Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

2.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Aleksander Svetakov, eşi ve dört çocuğuyla birlikte 'Cloudbreak' adlı ultra lüks yatında tatil yapıyor.

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Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Rus milyarder ve ailesi önceki gün Fethiye'deki ünlü tatil köyünün koyunda denizin ve güneşin tadını çıkarıyordu. Svetakov ve ailesinin Göcek ve Bodrum koylarında tatiline devam edeceği bilgisini aldım.

Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Bu arada Svetakov, 2020 yılında aynı yatıyla Bodrum'a gelmiş ve esnafın yüzünü bir hayli güldürmüştü. Yalıkavak'taki ünlü bir beach'i kapatmış ve o günün parasıyla sadece 7 bin 500 lira bahşiş bırakmıştı. Bakalım bu tatilinde, Fethiye, Göcek ve Bodrum'da hangi mekanları şenlendirip cirolarını arttıracak.

Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Aleksander Svetakov'un, 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatında; bir helikopter, büyük bir havuz ve ciddi bir helikopter, büyük bir havuz ve sinema salonu bile yer alıyor.

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