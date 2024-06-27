Rus milyarder Fethiye’ye demir attı! 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...

Bu arada Svetakov, 2020 yılında aynı yatıyla Bodrum'a gelmiş ve esnafın yüzünü bir hayli güldürmüştü. Yalıkavak'taki ünlü bir beach'i kapatmış ve o günün parasıyla sadece 7 bin 500 lira bahşiş bırakmıştı. Bakalım bu tatilinde, Fethiye, Göcek ve Bodrum'da hangi mekanları şenlendirip cirolarını arttıracak.