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Saadet Işıl Aksoy'dan gece yarısı annelik itirafı: 'Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz'
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 06:39
Saadet Işıl Aksoy'dan gece yarısı annelik itirafı: 'Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz'
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, gece yarısı kızı için mutfağa girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Yoğun iş temposuna rağmen kızının yemeklerini her zaman kendisinin hazırladığını ifade eden ünlü oyuncu, değişen annelik anlayışı üzerine açıklamalarda bulundu.