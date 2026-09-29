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Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 06:39

Saadet Işıl Aksoy'dan gece yarısı annelik itirafı: 'Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz'

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, gece yarısı kızı için mutfağa girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Yoğun iş temposuna rağmen kızının yemeklerini her zaman kendisinin hazırladığını ifade eden ünlü oyuncu, değişen annelik anlayışı üzerine açıklamalarda bulundu.

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Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy gece yarısı 6 yaşındaki kızı Marisa için sulu köfte yaptığı videoyu paylaştı.

Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

Oyuncu, bir yandan da annelikle ilgili itirafta bulundu:

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Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

"TERAPİ GİBİ"
"Çalışan annelerin gerçeği bu. Yarın akşam için sulu köfte yapıyorum okuldan gelince yesin diye. Ben büyürken annem de böyleydi. Çok yoğun çalışıyordu. Gece gelip yemek yapardı, evi toparlardı. O dönemin anneleri kadar saçımızı süpürge ediyor muyuz, bundan pek emin değilim. Ama etmiyoruz bence.

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Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

Annem dizlerinin üzerinde yerleri silerdi, ben öyle değilim. Bebekliğinden beri evladımın yemeklerini hep ben yaptım ama, ne kadar yoğun olursam olayım, buna özellikle dikkat ettim. Bu bana terapi gibi geliyor. Kendi yaptığım yemeği çocuğuma yedirme düşüncesi bana iyi geliyor. Yemeği başkası yaptığında da kızım anlıyor."

Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

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