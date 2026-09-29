Saadet Işıl Aksoy’dan gece yarısı annelik itirafı: ’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

Annem dizlerinin üzerinde yerleri silerdi, ben öyle değilim. Bebekliğinden beri evladımın yemeklerini hep ben yaptım ama, ne kadar yoğun olursam olayım, buna özellikle dikkat ettim. Bu bana terapi gibi geliyor. Kendi yaptığım yemeği çocuğuma yedirme düşüncesi bana iyi geliyor. Yemeği başkası yaptığında da kızım anlıyor."