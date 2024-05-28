Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
15:03
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! 66 yaşındaki Sevda Aktolga’yı gören gözlerine inanamadı! Yıllar çok acımasız…
Usta isimleri bir araya toplayan Yeşilçamın unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile bile hala ilgiyle izleniyor. Kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali ağızları açık bıraktı. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte şimdilerde 66 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son hali...