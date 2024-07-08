Giriş Tarihi: 08.07.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
06:37
Sabancı Ailesi’ne karşı 9 ayrı miras davası açan Sevgi Sabancı’dan çarpıcı açıklamalar! “22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum”
Sabancı ailesine açtığı miras davasıyla gündemde olan Sevgi Sabancı, GÜNAYDIN'a konuştu. İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olan kızı Sabancı, "Vekalet yoluyla bizim hakkımız elimizden alındı. 22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Aileye zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Üç kardeş dava açtık. Kimseyi üzüp, kırmadan hakkım olanı almak istiyorum" dedi