Sabancı Ailesi’ne karşı 9 ayrı miras davası açan Sevgi Sabancı’dan çarpıcı açıklamalar! “22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum”

Siz hangi şirketlerde hakkınız olduğunu iddia ediyorsunuz?

Sabancı bünyesindeki bütün şirketlerde hakkım var. En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank. Kız kardeşim Sevilay Atlı Köşk'te hakkı olan payı mahkeme yoluyla aldı. Sahibinden.com sitesinde de satışa çıkardı. Şimdi ben de benzer bir süreçten geçiyorum. Atlı Köşk'e tedbir kararı alındı. Ben de payımı aldığımda satışa çıkaracağım. Akbank'ta alacağım miktar çok büyük. Zaten faizle beraber çok ciddi bir birikmiş alacağım var. Bankaya tedbir koydurmayacağım. Bankanın bu süreçten zarar görmesini istemiyorum. Dedem babamı mirastan reddetmiş. Bundan dolayı da babamın miras hakkı kanunen bize geçmiş oluyor. Bize geçmesine rağmen vekalet yoluyla bizim hakkımız elimizden alındı. Ortada İhsan Sabancı'nın çocuklarına yapılmış büyük bir haksızlık var. Kardeşim Güler Sabancı da mağdur aslında. O da hakkı olanı alamadı. Dedem babamı annemle imam nikahlı evlilik yaptığı için reddetti ama biz de mağdur edilmiş olduk. İhsan Sabancı'nın 6 çocuğunun da hem dede tarafından hem de babaanne tarafından mirastan hakkı var. İhsan Sabancı'nın çocukları mağdur edildi.

AMCAM "DAVA AÇMA" DEDİ

Babanızın vefatından sonra Sabancı ailesiyle görüştünüz mü?

Tabii. Hacı Sabancı amcamla çok yakındık. Adana'da yaşıyorduk. Amcam da oradaydı. Zaten üç kardeşten Hacı amcam sorumluydu. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Hacı amcamla birlikte de çalıştık. Onu gerçekten çok seviyorum. Allah rahmet eylesin. Hacı Amcam miras konusunda dava açmamı istemiyordu. Bana 'Sabancı ailesiyle iyi anlaş yoksa ömür boyu avukatlarla uğraşırsın' demişti. Biz ne verirsek ona razı gel gibi bir tavrı olmuştu. Ben yine de amcamı çok severim, saygı duyarım. Hacı amcam okurken bana maddi olarak destek olmuştu. Bunu da görmezden gelemem. Ama hakkımız olan paraya baktığımızda bunlar çok ufak kalır. Benim tüm mücadelem hakkım olanı almak. İlahi adalet var. Ortada mağdur olanlar var. Bunu kimse görmezden gelemez.

Babanızın annenizle ilişkisi ne zaman başlıyor?

Babam evliyken ilişkileri başlıyor. Annem babamla imam nikahı kıydığında 16 yaşındaymış. 1960'lar Adana'sında yaşanıyor. Aslında herkes kendi durduğu yerden haklı. Babamın eşi de mağdur oldu. Annem de. Ama biz de mağdur olduk.