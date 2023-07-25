Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
07:17
Sabancı evinde gizli ses kaydı skandalında yeni gelişme! Sabancıların şikayetçi olduğu hemşire konuştu...
Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın İstanbul'daki konutunda 2022 yılında ilginç bir olay yaşandı. Aile bireylerinin sağlık durumuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıya uzman 4 doktor dışında bir de hemşire M.S. katıldı. Ancak Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı kayda aldığını fark etti. Türkan Sabancı'nın konutundaki toplantıda gizlice kayıt yapmakla suçlanan hemşire M.S. konuştu. İşte Sabancı evinde gizli ses kaydı skandalındaki yeni gelişme!