Sabancı evinde gizli ses kaydı skandalında yeni gelişme! Sabancıların şikayetçi olduğu hemşire konuştu...

'DİLEK SABANCI'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİM'

Hemşire M.S., kendisini tazminatsız olarak işten attıklarını ancak daha sonra Dilek Sabancı'nın kendisini arayarak şahsi hemşiresi olmasını istediğini ancak söylediği fiyatta anlaşamadıkları için reddettiğini belirtti. Yaşanan olaylardan 6 ay sonra şikayette bulunmalarının amacının tazminat vermemek olduğunu söyleyen hemşire taraflar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.



M.S.'nin avukatları ise müvekkilerine yönelik yapılan isnatların asılsız olduğunu, söz konusu olayın 6 aylık şikayet süresi içerisinde yapılmadığını, bu nedenle herhangi bir cezai müeddiyesi olmadığını belirttiler. Avukatlar, "Dosya incelendiğinde müvekkilimize isnat edilen bir suç bulunmamaktadır" dedi.