Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
08:24
Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, F.D. isimli kadın tarafından açılan davada Küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Hacı Sabancı'nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu'nun raporunu dikkate aldı. Böylece Sabancıların dört yaşında yeni bir mirasçısı oldu. Bazıları Uzay için "Şanslı çocuk" diyor ama ünlüler için açılan babalık davalarında en çok zarar gören çocuklar oluyor. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.