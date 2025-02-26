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Haberler Galeri Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti
Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:24

Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, F.D. isimli kadın tarafından açılan davada Küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Hacı Sabancı'nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu'nun raporunu dikkate aldı. Böylece Sabancıların dört yaşında yeni bir mirasçısı oldu. Bazıları Uzay için "Şanslı çocuk" diyor ama ünlüler için açılan babalık davalarında en çok zarar gören çocuklar oluyor. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti

DNA testiyle kanıtlansa bile ünlüler çocuklarına karşı babalık görevini yerine getirmiyorlar. Çoğu ünlü çocuğunu görmezden geliyor! Miras bırakmamak için her yola başvuruyor!

Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti

Çocuklar ise 'istenmeyen evlat' etiketiyle magazin malzemesi oluyorlar. Magazin tarihi ünlülerin babalık davalarıyla dolu.

İşte onlardan bazıları:

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Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti

Sabah gazetesinin ısrarlı 'fikri takibi' sayesinde Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu Katırcı isimli iki kızı olduğu da geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.

Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un resmi nikâhlı eşinden iki, evlilik dışı ilişkilerinden ise üç çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Tayfur, çocuklarından bazılarına hiç miras bırakmadı.

Sabancılara yeni miraşçı! Mahkeme, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti

Ebru Çolak, Emrah'a 1992'de açtığı dava tam sekiz yıl sürdürdü. DNA testiyle Tayfun'un babasının şarkıcı Emrah olduğu resmen ortaya çıktı.

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