Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:23
Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı
Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.