Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

ORGANİZE KARA PARA AKLAMA

Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.

