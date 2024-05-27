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Haberler Galeri Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:23

Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.

ARZU KAYA
Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, soruşturma dosyasındaki son gelişme ve tespitlere GÜNAYDIN ulaştı.

Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Savcılığın tespitlerine göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.

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Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' ücreti gönderildiği belirlendi.

Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

ORGANİZE KARA PARA AKLAMA
Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.

Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez! Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

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